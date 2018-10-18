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В Киеве больше не будет улицы Маршала Жукова
В Киева переименовали улицу Маршала Жукова, что в Деснянском районе столицы, на улицу Кубанской Украины.
Как сообщает сайт Киевсовета, новое название выбрали для восстановления исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани.
Улица Маршала Жукова расположена в жилмассиве «Лесной». Она появилась в середине 1960-х годов прошлого века под названием Полиграфическая. В 1974 году ее переименовали в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.
Кубанская Украина существовала в 1918—1920 годах. Ее территория состояла из Кубанской области, Черноморщины (Черноморской губернии), Ставрополья (Ставропольской губернии), Терщины (Терской области).
Общественное обсуждение относительно переименования улицы проходило с 29 мая до 29 июля 2017 года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве уже прошли многочисленные переименования улиц, площадей и других топонимических объектов. Так станцию метро «Петровка» переименовалив «Почайну», а Московский мост — в «Северный».
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