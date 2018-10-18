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Участников нашумевшего погрома на киевском рынке освободили от уголовной ответственности
Деснянский районный суд в Киеве вынес окончательное решение в отношении обвиняемых в погромах на рынке в районе станции метро «Лесная».
Как сообщает «Украинская правда», производство в отношении Романа Шевченко и студента, экс-бойца «Азова» Павла Мороза закрыли, освободив от уголовной ответственности. Мужчин отдали на поруки трудовых коллективов — Шевченко на поруки работников Юридической группы «Правовая нация», Мороза — коллег из магазина «Акваланг».
В течение одного года они должны оправдать доверие трудового коллектива, «не уклоняться от мер воспитательного характера» и не нарушать общественный порядок.
Обвиняемого Ярослава Ткаченко приговорили к условному лишению свободы на один год в связи с тем, что в 2013 году он сбил женщину и скрылся с места происшествия.
Все трое признали свою вину в хулиганстве и раскаялись. Решения Деснянский районный суд принял 10 октября.
Напомним, 25 мая в Киеве на рынке в районе станции метро «Лесная» владелец киоска во время конфликта ударил в лицо военного пенсионера и сломал ему нос. Впоследствии полиция Киева задержала мужчину, который избил пенсионера, ему объявили подозрение в хулиганстве.
«ФАКТЫ» сообщали, что на следующий день после инцидента представители праворадикальных организаций разгромили киоски, работник одного из которых избил пенсионера. В столкновениях пострадали трое правоохранителей. 34 человека доставили в райуправление полиции. Представители радикальной организации С14 свое участие в погроме киосков опровергли.
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