Мир

Золотой Ferrari продали с аукциона в Лондоне за 516 тысяч долларов (фото)

В четверг, 18 октября, в Лондоне завершились двухдневные торги, которые проводил аукционный дом Sotheby’s. Они назывались «Прикосновение Мидаса». Название полностью отражает характер выставленных лотов. Все они изготовлены из золота, либо позолочены. Напомним, царь Мидас — герой древнегреческой мифологии, который выпросил у богов редкий дар. Все, к чему он прикасался, тут же превращалось в золото. Но жадность подвела Мидаса. Царь умер от голода, поскольку в золото превращалась и пища, которую он пытался съесть.

Выручка от торгов превысила 4 миллиона долларов. Одним из самых обсуждаемых лотов стал автомобиль Ferrari 512 BB. Он был сделан в 1971 году. Модель сама по себе редкая. Изначально все машины были красного цвета с бежевым салоном. Данный конкретный автомобиль никогда не покидал пределы Италии. Он сменил всего трех владельцев. Тот, кто выставил машины на аукцион, приобрел ее в 1997 году.

В 2015 году выяснилось, что в мире осталось всего четыре Ferrari 512 BB. Хозяин машины привез ее в Турин и попросил полностью перекрасить и сменить салон. В итоге получился золотой Ferrari с коричневым интерьером. Часть деталей мотора тоже стали позолоченными. Автомобиль купили 18 октября за 516 тысяч долларов.

Как пишет американский журнал Forbes, новый владелец вполне мог приобрести на тех же торгах золотую бутылку шампанского Dom Pérignon объемом 6 литров, чтобы отпраздновать покупку. Бутылка ушла с молотка за 19 тысяч 278 долларов.

Еще один лот привлек внимание своей ценой. Это бюст британской супермодели Кейт Мосс, покрытый золотом 18 каратов. Его купили за 485 тысяч долларов. Произведение современного искусства называется «Песнь сирены».

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