- 12:22 Возле Ужгорода пронесся мощный торнадо: фото и видео стихии
- 11:48 В Крыму растет массовое недовольство российских военных: названа причина
- 11:46 Макгрегор устроил драку на взвешивании перед боем с Нурмагомедовым
- 11:23 Только одно условие: что может переломить кризис в отношениях Венгрии и Украины
- 10:54 Смерть Монтсеррат Кабалье: чем известна оперная дива
- 10:53 В популярном киевском кафе произошла стрельба: есть раненые
- 10:51 Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи «Динамо» — «Олимпик» и «Шахтер» — «Заря»
- 10:26 В Украине сделали важное заявление о визах для россиян
- 10:09 Под дулом пистолета: футболиста «Наполи» ограбили после матча Лиги чемпионов
- 10:00 Умерла Монтсеррат Кабалье
Умерла Монтсеррат Кабалье (видео)
В субботу, 6 октября, в Барселоне скончалась выдающаяся оперная певица Монтсеррат Кабалье. Ей было 85 лет. Напомним, свой юбилей оперная дива отпраздновала в апреле 2018 года в Киеве.
В конце сентября Кабалье была экстренно госпитализирована в клинику Сан-Пау (больница Святого Павла) в Барселоне.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...