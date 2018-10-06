Умерла Монтсеррат Кабалье (видео)

Культура

В субботу, 6 октября, в Барселоне скончалась выдающаяся оперная певица Монтсеррат Кабалье. Ей было 85 лет. Напомним, свой юбилей оперная дива отпраздновала в апреле 2018 года в Киеве.

В конце сентября Кабалье была экстренно госпитализирована в клинику Сан-Пау (больница Святого Павла) в Барселоне.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter