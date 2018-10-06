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Культура

Умерла Монтсеррат Кабалье (видео)

10:00 6 октября 2018   383
Монтсеррат Кабалье
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 6 октября, в Барселоне скончалась выдающаяся оперная певица Монтсеррат Кабалье. Ей было 85 лет. Напомним, свой юбилей оперная дива отпраздновала в апреле 2018 года в Киеве.

В конце сентября Кабалье была экстренно госпитализирована в клинику Сан-Пау (больница Святого Павла) в Барселоне.

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