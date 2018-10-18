Происшествия

Годовщина ДТП с Зайцевой в Харькове: на месте трагедии провели панихиду (фото, видео)

В годовщину трагического ДТП в центре Харькова, которое в 2017 году унесло жизни шести человек, близкие и друзья погибших пришли на место трагедии, чтобы почтить память жертв аварии. Они установили свечи и положили цветы на место, где год назад лежали тела погибших.

Участники памятной церемонии

Одной из участниц траурной церемонии стала Людмила Фабрис, потерявшая дочь и внучку — Аллу и Анастасию Сокол. По ее словам, она не верит в правосудие и возмущена ходом процесса.

«Это невозможно выдержать. Больше ходить не хочу», — заявила она журналисту Сегодня, добавив, что не будет брать денежную компенсацию от родителей виновницы ДТП Елены Зайцевой.

По словам другой пострадавшей, Оксаны Евтеевой (потеряла в ДТП мужа и младшую сестру Диану Берченко), Зайцева симулирует плохое самочувствие на суде, хотя в камере смеется над пострадавшими.

«Ни о каком раскаянии речь не идет. У нее на лице написано, что она ждет, когда это побыстрее закончится», — выразила девушка мнение о виновнице трагедии.

Другие потерпевшие также уверены, что дело затягивают умышленно, так как адвокаты Елены Зайцевой и Геннадия Дронова начали требовать повторных экспертиз, а два последних заседания фактически не состоялись из-за якобы плохого самочувствия Зайцевой.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего Lexus вылетел на тротуар. В результате пятеро стоящих на тротуаре человек погибли на месте, шестеро — пострадали. Позже скончался еще один из пострадавших.

В настоящее время в Киевском районном суде Харькова судят виновников ДТП 20-летнюю студентку Елену Зайцеву и 59-летнего предпринимателя Геннадия Дронова. По данным следствия, оба водителя ехали на запрещающий сигнал светофора, хотя Зайцева — на красный, а Дронов — на желтый.

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