Украинцу Павлу Грибу в России "шьют" подготовку теракта в школе: отец указал на нестыковки

Украина

В среду, 17 октября, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском городе Краснодаре в очередной раз продлил содержание под стражей 19-летнему украинцу Павлу Грибу, которого россияне обвиняют в подготовке теракта в одной из школ Сочи. Якобы у суда, который еще не приступил к рассмотрению дела по существу, появились какие-то новые доказательства вины украинца.

«Это Павел Гриб. Гражданин Украины. Член „УНА-УНСО“. Готовил взрыв на школьной линейке (!) в г. Сочи. Задержан, ныне в СИЗО Краснодара. Скоро суд. Доказательства железные!» — пишут так называемые военкоры на канале «Донецкий вестник».

Обвинение строится на том, что у Павла в социальной сети якобы был никнейм «Роман Шухевич», из чего следствие делает вывод, что он состоял в украинской организации «УНА-УНСО», которая считается в России экстремистской. Однако, по словам отца политузника, Игоря Гриба, у российского следствия не появились новые доказательства вины его сына.

Напомним, как ранее сообщали «ФАКТЫ», по версии следствия, Гриб убеждал школьницу из Сочи, с которой переписывался в социальной сети, заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство в школе, а во время выпускного вечера, 30 июня 2017 года, взорвать его.

«Мой сын, который к 24 августа 2017 года (когда он был захвачен российскими спецслужбами по надуманному обвинению) окончил первый курс Киево-Могилянской академии и ни в каких организациях на тот момент не состоял.

Обвинение по-прежнему строится на переписке Павла с этой школьницей из Сочи, которую поначалу молодые люди вели в чате — то есть в ней участвовал еще один человек. Не исключаю, что это его комментарии могли показаться ФСБ РФ подозрительными. Позже он переписывался с упомянутой девушкой уже индивидуально, под своим именем и ничего в их переписке такого, что указывало бы на подготовку теракта, нет.

Напомню, российская школьница по указанию ФСБ выманила сына на территорию Беларуси, где Павел был фактически похищен в августе — то есть после того, как мнимый «теракт» должен был бы уже состояться.

Да, Павел активно поддерживал в социальной сети борьбу против российской оккупации, как многие молодые люди, неравнодушные к судьбе своей страны, но это никак не доказывает его причастность к «подготовке теракта», — рассказал «ФАКТАМ» отец узника Кремля Игорь Гриб, который весной стал сотрудником Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ).

По словам Игоря Гриба, за этот год было лишь одно рассмотрение судом дела по существу, на котором зачитали обвинение и отправили дело на доследование. «Обвинение зачитали за 4,5 минуты», — отметил он. Павлу Грибу за все время лишь раз дали свидание с матерью, которое происходило под строгим надзором, и примерно раз в квартал допускают консула Украины в России.

«Судя по фотографиям из зала суда, которые появляются в российских СМИ, состояние моего сына неуклонно ухудшается. Хотя по справке, которую предоставили украинскому омбудсмену тюремные врачи, Павел в превосходном состоянии. Показатели анализов крови Павла вызвали, мягко говоря, недоумение у врачей, наблюдавших его с детства по поводу врожденной хронической гипертензии. Таких результатов анализов у моего сына никогда не было и не могло быть. Украинских врачей к сыну не допускают», — отметил Игорь Гриб.

Напомним, Павла Гриба уже более года держат в российской тюрьме по надуманному обвинению «в содействии терроризму». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дело о похищении Павла Гриба российскими спецслужбами на территории Беларуси.

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