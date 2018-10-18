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Смерть украинцев в Польше и Германии: обнародованы подробности инцидентов
Граждане Украины погибли в результате несчастных случаев за границей. Так, в среду, 17 октября украинка погибла в ДТП в Польше. По данным местных СМИ, на которых ссылается Укринформ, виновником аварии, случившейся в городе Лодзь, стал 20-летний гражданин Украины — студент Лодзинского университета, с которым в автомобиле ехала погибшая. В его крови обнаружено 1,8 промилле алкоголя, кроме того, ни водитель, ни погибшая пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.
Водителю уже предъявлено обвинение в совершении ДТП, его просят арестовать на три месяца. Суд по избранию меры пресечения запланирован на пятницу, 19 октября. Украинцу грозит до 12 лет заключения.
Одновременно стали известны подробности гибели 25-летнего киевлянина в национальном парке Саксонская Швейцария в немецкой федеральной земле Саксония. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 14 октября.
По словам спикера главного управления полиции Дрездена, на данный момент нет никаких свидетельств того, что смерть могла быть убийством — погибший сам перелез через перила в районе смотровой площадки недалеко от знаменитого моста Бастай по неизвестным причинам.
Напомним, 17 октября украинские заробитчане попали в ДТП в Польше, однако там обошлось без жертв.
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