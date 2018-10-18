Мир

Обанкротились, но не смутились: Vertu представила новый смартфон за 5 тысяч долларов

Известный производитель лакшери-гаджетов, компания Vertu не только смогла пережить в прошлом году банкротство и распродажу имущества, но даже умудрилась подготовить к выпуску новый смартфон под названием Aster P. Об этом сообщает ITC.

В целом, судя по характеристикам, новинка является решением среднего уровня. Но, как и было ранее, цена Vertu на ее нее в разы превосходит стоимость флагманов других производителей.

Возможно, причина в том, что каждый аппарат Vertu Aster P изготавливается вручную в Англии, а на устройство наносится подпись мастера.

Кроме того, новинка содержит рамку из титанового сплава 5-го класса, а дисплей покрыт цельным куском из 133-каратного сапфирового стекла. Титан отличается более высокой прочностью по сравнению со сталью, но в то же время меньшей массой. Задняя панель покрыта кожей (крокодила и ящерицы).

Устройство сохранило традиционную рубиновую красную кнопку вызова консьержа. Аппарат поддерживает возможность установки двух SIM-карт (формата nano). При этом оба отсека для SIM-карт открываются как автомобильные двери в форме крыльев чайки. Под «крыльями» расположена подпись мастера, изготовившего смартфон.

В 2014 году Vertu выпустила смартфон Aster, и это был флагман на топовом процессоре Snapdragon 801.

В то же время преемник Aster P довольствуется чипом среднего уровня Snapdragon 660. Зато объем оперативной памяти увеличился в 3 раза по сравнению с предшественником — до 6 ГБ, а встроенное хранилище увеличено в 2 раза — до 128 ГБ.

Смартфон Vertu Aster P предлагается в черном, белом и ослепительно золотом (Dazzling Gold) вариантах цветового исполнения.

Интересно, что версии черного и белого цвета оцениваются примерно в $ 5167. В то же время цена версии Dazzling Gold установлена на уровне $ 14 146. Кроме того, Vertu позволит покупателям индивидуально украшать свои смартфоны при помощи драгоценных камней и элементов дизайна.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кrомпания Vertu представила свой первый смартфон на системе Android, чем удивила поклонников во многих странах мира.

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