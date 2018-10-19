Украина

Проект бюджета в первом чтении: какими будут зарплаты и пенсии

Вчера, 18 октября, Верховная Рада, как сообщали «ФАКТЫ», приняла в первом чтении проект бюджета на 2019 год. В следующем году его доходная часть, по предположению правительства, увеличится на 11,2% и составит 1,29 трлн грн.

Главными источниками пополнения бюджета станут налоги (НДС, подоходные налоги, акцизы, др.).

Прожиточный минимум в следующем году вырастет с 1853 до 2011 грн (индексация намечена на июль и декабрь).

Минимальные пенсии поднимут сначала до 1497 грн (март), а затем до 1624 грн (декабрь).

При этом минимальная зарплата к концу следующего года должна вырасти с 3723 до 4172 грн, что автоматически должно потянуть за собой и увеличение средних заработных плат по стране.

На повышение военных пенсий и перерасчет всех выплат с учетом роста средних зарплат Кабмину потребуется около 20 млрд грн.

Из неприятных сюрпризов проекта нового бюджета — в нем не предусмотрено повышение зарплат учителям и различных выплат чиновникам. Кроме того, ограниченная сумма на субсидии может вынудить правительство задуматься о снижении социальных нормативов на коммуналку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у правительства есть две недели на то, чтобы подать в Верховную Раду обновленный проект бюджета, подготовленный ко второму чтению.

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