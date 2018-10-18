Украина

Рада проголосовала за бюджет Украины на 2019 год: ключевые цифры

Парламент в четверг, 18 октября, принял проект государственного бюджета на 2019 год в первом чтении.

«За» проголосовали 242 народных депутата, против — 19.

Теперь у правительства есть две недели, чтобы подать в Верховную Раду обновленный проект бюджета, подготовленный ко второму чтению.

«Тот бюджет, который мы подготовили, сегодня сбалансирован. И безусловно, что мы готовы ко второму чтению конструктивно с фракциями, комитетами работать над тем, чтобы сделать этот документ лучшим. Но он должен быть сбалансированным, реалистичным и должен обеспечить развитие нашего государства», — заявил в премьер

Отметим, в бюджете-2019 предлагается заложить доходы в сумме 1 трлн 008 млрд 375 млн 099,7 тыс. гривен, расходы — в сумме 1 трлн 094 млрд 368 млн 288,1 тыс. гривен.

Правительству поручили повысить в 2019 году прожиточный минимум, а также минимальную зарплату — до 4173 гривен.

Доходы, которые Нацбанк перечислит в государственный бюджет, увеличили в бюджете-2019 на 2 млрд гривен до 47,6 млрд гривен.

Ранее «ФАКТЫ» писали о проекте бюджета на 2019 год, подготовленном Кабинетом Министров.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter