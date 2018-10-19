Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Знаменитая супермодель вышла замуж за деверя Иванки Трамп (фото)

9:04 19 октября 2018   260
Карли и Джошуа на свадьбе
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американка Карли Клосс, которая входит в число самых выскооплачиваемых супермоделей мира, вышла замуж. Мужем 26-летней красотки стал 33-летний Джошуа Кушнер — младший брат бизнесмена Джареда Кушнера. Джаред является старшим советником президента США Дональда Трампа и мужем его дочери Иванки Трамп.

Как пишет издание People, скромная свадьба состоялась в штате Нью-Йорка в присутствии 80 гостей, в числе которых были Иванка и Джаред. Церемония была проведена еврейскому обряду. Невеста была в сшитом на заказ платье от Dior.

Карли и Джошуа познакомились в 2012 году — на одном из мероприятий компании Victoria's Secret, моделью которого являлась Карли. О своей помолвке пара объявила в июле. Перед тем, как обручиться, Клосс обратилась в иудаизм. То же самое сделала в свое время Иванка Трамп накануне своей свадьбы с Джаредом.

Джошуа и Джаред выросли в семье ортодоксальных иудеев. Их отцом является девелопер-миллиардер Чарльз Кушнер. Родители Чарльза — Иосиф Беркович и Раиса Кушнер — пережили Холокост в городе Новогрудок в Белорусской ССР, поженились в Будапеште в 1945 году и спустя четыре года иммигрировали в США.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины