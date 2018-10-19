Знаменитая супермодель вышла замуж за деверя Иванки Трамп (фото)

Шоу-бизнес

Американка Карли Клосс, которая входит в число самых выскооплачиваемых супермоделей мира, вышла замуж. Мужем 26-летней красотки стал 33-летний Джошуа Кушнер — младший брат бизнесмена Джареда Кушнера. Джаред является старшим советником президента США Дональда Трампа и мужем его дочери Иванки Трамп.

Как пишет издание People, скромная свадьба состоялась в штате Нью-Йорка в присутствии 80 гостей, в числе которых были Иванка и Джаред. Церемония была проведена еврейскому обряду. Невеста была в сшитом на заказ платье от Dior.

Карли и Джошуа познакомились в 2012 году — на одном из мероприятий компании Victoria's Secret, моделью которого являлась Карли. О своей помолвке пара объявила в июле. Перед тем, как обручиться, Клосс обратилась в иудаизм. То же самое сделала в свое время Иванка Трамп накануне своей свадьбы с Джаредом.

Джошуа и Джаред выросли в семье ортодоксальных иудеев. Их отцом является девелопер-миллиардер Чарльз Кушнер. Родители Чарльза — Иосиф Беркович и Раиса Кушнер — пережили Холокост в городе Новогрудок в Белорусской ССР, поженились в Будапеште в 1945 году и спустя четыре года иммигрировали в США.

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