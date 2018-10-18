19 октября 2018

Сегодня решил познакомить вас с потрясающе красивой работой нашего доброго знакомого — выдающегося испанского скульптора Франциско Полопе. В нашей коллекции собраны десятки произведений, созданных руками этого прекрасного мастера за 40 лет сотрудничества со знаменитой фарфоровой мануфактурой Lladro. Многие из его изделий вам уже знакомы. Только за последнюю неделю несколько фигурок Франциско были выставлены в нашей ежедневной рубрике.

Но сегодня я хотел обратить ваше внимание на другое. Эта ''Карнавальная фантазия'', которую коллекционеры называют коротко и понятно ''Маской'', абсолютно не похожа на всё, что в прежние годы создавал Франциско. Сторонник и классических сюжетов, и классических техник и материалов, используемых при создании фарфоровых работ, он в этом произведении показал себя современным, стремительно развивающимся специалистом, постоянно постигающим новейшие технологические приёмы в фарфоровом производстве. И при этом — столь присущая ему лёгкость исполнения сложнейших композиций, тончайшая детализация в создании цветов и убранстве карнавальной маски, способность передать (холодным фарфоровым материалом) теплоту и изящество женских черт!..

Когда Франциско во время приезда в Киев побывал у нас в гостях и неожиданно для себя увидел огромное количество созданных его же руками шедевров, он по-детски растерянно смотрел по сторонам, не зная, как выразить свои чувства. А потом брал в руки каждую свою работу и прямо на ней писал для нас что-то на испанском языке. Еле удалось его остановить…

Вчера еще один мой старинный приятель Борис Андресюк выставил у себя в ''Фейсбуке'' очередной свой фоторепортаж из далёкой Намибии. Я не случайно вспомнил тут Андресюка. Много лет занимаясь большой политикой и сумев достичь в этом занятии заметных успехов, он вдруг увлёкся фотоискусством. И не просто увлёкся. Сумев за короткое время овладеть новейшими достижениями в технике съёмки и от природы обладая талантом видения мира, Андресюк начал творить чудеса в этом новом для себя увлечении. Посмотрите его фотографии — в них же мир предстаёт перед нами в столь неожиданных ракурсах, что только диву даёшься: как же мы сами-то раньше всей этой красоты не замечали?!

У меня в рабочем кабинете висит удивительная фотокартина Бори Андресюка, в которой узнаваемые очертания Венеции предстают в утренней дымке. Сделана эта фотография со стороны моря, из глубины моря. И это делает сюжет просто невероятным!

Такой же невероятной мне кажется карнавальная фарфоровая маска, представленная сегодня вашему вниманию. Сколько разных масок — настоящих, редких, расписанных картинно масляными красками — привёз я в своё время из поездок в Венецию, но все они другие. Да, красивые. Да, оригинальные. Но ни одна не способна вызвать такого восторга от авторского мастерства, как это фарфоровое чудо. Думаю, если бы настоящие венецианцы увидели эту маску, они бы нам позавидовали.

Сегодняшним именинникам позвольте по традиции пожелать добра и счастья. А всем нам — здоровья и процветания. И наслаждения высоким искусством.