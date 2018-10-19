Отплатили за помощь оккупантам: в России арестовали "вице-премьера" Крыма

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В Москве арестован так называемый «вице-премьер Крыма» Виталий Нахлупин, которого в среду, 17 октября, задержала ФСБ.

Басманный суд российской столицы арестовал Нахлупина на два месяца. Чиновнику оккупационной власти Крыма предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере.

Задержание топ-чиновника связывают с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин отвечал за реализацию федеральной программы по строительству дорог. 17 октября сотрудники ФСБ РФ произвели выемку документов в «комитете конкурентной политики Крыма», Службе автомобильных дорог Крыма, «Крымской железной дороге» и «Крымэнерго».

Как сообщает портал «События Крыма, так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов, комментируя ситуацию с задержанием Нахлупина, не исключил новых арестов крымских чиновников, заявив, что «борьба с коррупцией будет продолжена».

Адвокат просил судью отпустить задержанного под залог в 5 миллионов российских рублей, называя это суммой, в получении которой Нахлупин обвиняется.

Известно, что Виталий Нахлупин уроженец Донецкой области. В 2010 году стал депутатом Верховного совета Крыма. Получил должность «вице-премьера» в январе 2016 года, до этого возглавлял комитет «госсовета республики» по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.

Донецкий журналист-переселенец Денис Казанский в Facebook пишет, что сын арестованного «вице-премьера» Крыма Нахлупина со своей женой давно живет в Швейцарии, в Лугано.

«Несколько лет назад получили вид на жительство, чем тут же похвастались в соцсетях. А „возвращаться в родную гавань“ с другими крымчанами почему-то не захотели», — отмечает Казанский.

По словам журналиста, «невестка Нахлупина — Елена (девичья фамилия Рыженкова) — сестра Юрия Рыженкова, гендиректора «Метинвеста». И дочь Александра Рыженкова, бывшего партнера олигарха Нусенкиса («Донецксталь)».

Как сообщает 112.ua, также московский суд арестовал на два месяца бывшего «и. о. замминистра транспорта Крыма» Валентина Дукорского и бывшего «замглавы комитета конкурентной политики Крыма» Ярослава Сливку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Москве арестован экс-«министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев (кличка «Саша Ташкент» или «кошелек Захарченко»). Уцелевший во время ликвидации Захарченко его ближайший соратник практически сразу сбежал в Россию, поскольку в Донецке «новая власть» обвинила его в хищениях на колоссальные суммы.

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