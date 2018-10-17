В Москве задержан "вице-премьер" аннексированного Крыма

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«Чиновника» задержала ФСБ.

Официально ситуацию с коллаборантом Виталием Нахлупиным (он «вице-премьер правительства Крыма», заместитель Аксенова) правоохранительные органы пока не комментируют, пишет российский РБК со ссылкой на свои источники.

Издание сообщило, что утром 17 октября сотрудники ФСБ провели выемки в «комитете конкурентной политики Крыма» и в «службе автомобильных дорог Крыма». Другие источники сообщают о выемках документов в «Крымской железной дороге» и «Крымэнерго». Скорее всего, задержание Нахлупина связано с дорожными тендерами.

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Известно, что ранее Нахлупин отвечал за реализацию федеральной программы по строительству дорог. Он уроженец Донецкой области. В 2010 стал депутатом Верховного совета Крыма. Получил должность «вице-премьера» в январе 2016 года, до этого возглавлял комитет «госсовета республики» по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.

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