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- 10:34 Заметил "непонятных людей": мэр Днепра Филатов попросил о личной охране
Заметил "непонятных людей": мэр Днепра Филатов попросил о личной охране
Городской голова Днепра Борис Филатов попросил главу МВД Украины Арсена Авакова и генерального прокурора Украины Юрия Луценко выделить ему личную охрану.
Как написал он в Facebook, возле его дома «полдня стояли два автомобиля и ходили непонятные люди». Филатов выяснил, что обе машины — Renault Duster и Renault Sandero — зарегистрированы в Киеве.
«У меня обостренное чувство опасности и за мной сотни добрых людей. А также на меня было три покушения сепаратистов и личные угрозы со стороны покойного Захарченко (ликвидированного главаря донецких террористов Александра Захарченко. — Авт.)», — отмечает мэр.
По словам Филатова, он считает, что это либо провокация со стороны правоохранителей, либо подготовка покушения. Мэр Днепра также добавил, что «никуда не собирается ехать».
Как писали «ФАКТЫ», ранее Филатов в Facebook писал, что в городе сложилась неприемлемая ситуация с вывозом мусора. В этом он обвинил частную монополию одной компании, которая принадлежит чиновникам.
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