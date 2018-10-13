В Донецке стирают память о Захарченко (фото)

Украина

В оккупированном Донецке исчезает все, что носило название незаконного вооруженного формирования «Оплот». Об этом сообщают информированные источники и дончане в социальной сети.

«Поехал в тренажерный зал „Оплот“ на „Текстильщиках“ (микрорайон в Кировском районе Донецка. — Авт.), а зал закрыт, на проспекте Б. Хмельницкого — аналогично. И вывеску убрали. На Розе Люксембург работает зал? Кто-нибудь в курсе?», — интересуется житель Донецка в местном форуме в социальной сети.

Между тем в СМИ оккупантов в ОРДО резко исчезли упоминания «Оплота».

Справка. Милицейская парамилитарная организация по типу спортивного бойцовского клуба, получившая название «Оплот», на волне «русской весны» сначала появилась в Харькове. В Донецке создание и финансирование незаконного вооруженного формирования «Оплот» началось во время горячей фазы Майдана в Киеве — зимой 2014 года. Вошедшие в него пророссийски настроенные граждане называли себя «общественной организацией», которая якобы создана для того, чтобы содействовать милиции в охране общественного порядка на улицах во время проведения массовых мероприятий. Однако боевиками «Оплота», взявшимися якобы за охрану захваченных административных зданий, уже летом 2014 года откровенно командовали пособники оккупантов.

Тенденцию к исчезновению «брэнда» «Оплот» в медиа-пространстве ОРДО связывают с тем, что после ликвидации Александра Захарченко и бегства в Россию бывшего «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева по кличке «Ташкент» московские кураторы обвинили своих уже использованных марионеток в воровстве. А с упомянутыми бывшими «первыми лицами ДНР» был тесно связан бывший народный депутат Украины от Партии регионов, а в прошлом — глава Буденновского райсовета Донецка Александр Бобков, который и раскручивал этот «брэнд» в Донецке.

Бобков и организовал в Донецке «филиал» харьковского отряда «Оплот» в 2014 году. Экс-нардеп также финансировал одноименные спортклубы, футбольную команду и телеканал террористов в оккупированном Донецке. А самое главное — Бобков содействовал назначению Захарченко на самый высокий пост в ОРДО. Об этом заявил в своем интервью бывший боевик «ДНР» Денис Лотов. В своих первых интервью Захарченко представляется лидером донецкой организации «Оплот». И именно «Оплот» выставил свои посты в захваченном здании Донецкого горисполкома в июле 2014 года. В Донецком горисполкоме впервые и появился «на люди» тогдашний руководитель «Оплота» Александр Захарченко.



*"Оплот" в Донецком горисполкоме (фото сайта «ОстроВ»)

Семья Бобкова с 1990-х владеет рынками в Буденновском и Пролетарском районах Донецка. С 1992 по 2002 год будущий председатель Буденновского райисполкома сам работал директором «Буденовского колхозного рынка», о чем упоминается в его официальной трудовой биографии. Бобков на поборы и притеснения со стороны «налоговиков» в ОРДО и «национализацию» рынков никогда не жаловался.

Александр Бобков после ликвидации Захарченко 31 июля текущего года никуда из Донецка не бежал. И, как ранее писали «ФАКТЫ», даже рассматривался рядом аналитиков как возможный кандидат на место Захарченко на фейковых «выборах» в ОРДО. Однако теперь Бобкову приходится перестраиваться под новый вектор политики Кремля на оккупированном Донбассе. А в ОРДО ныне не популярно упоминать все, что связано с ликвидированным Захарченко, в том числе «Оплот».

Футбольная команда «Оплот», которую содержит Бобков (логотип футбольной команды отчетливо виден на футболке Бобкова на фото ниже), пока еще не переименована.



*Бобков на Крещенском купании в оккупированном Донецке (фото сайта «Обозреватель»)

А вот телеканал «Оплот», который все еще выходит в эфир, стал называться «Оплот-медиа». По сведениям информированных источников в ОРДО, коллектив данного телеканала уже предупрежден о значительных сокращениях и возможной невыплате зарплаты.

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