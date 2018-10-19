Украина

Город готов к отопительному сезону, уже подается тепло в садики, школы и больницы, — Кличко

Столичная власть начала отопительный сезон в Киеве. Тепло уже подают в школы, детсады, другие учебные заведения и больницы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в программе «Завтрак с 1 + 1».

«Мы уже начали отопительный сезон. Учебные заведения — детские сады, школы, — больницы получают горячую воду и тепло. В целом город готов к отопительному сезону», — сказал Кличко.

Он пояснил, что в начале отопительного сезона из-за увеличения давления в трубах, где есть проблемные участки, происходят прорывы. Их оперативно ликвидируют аварийные службы. Через неделю-две система теплоснабжения будет работать стабильно.

Также мэр отметил, что многие коммуникации в городе находятся в изношенном состоянии. Следовательно, после передачи теплоэнергетического комплекса в управление общины Киева, столичная власть начинает программу по модернизации системы водо- и теплоснабжения.

«Мы будем реализовывать программу по замене старых труб. Это достаточно дорогой процесс. Тем не менее мы уже инвестируем намного больше денег в модернизацию коммуникаций, чем инвестировала компания «Киевэнерго», — подчеркнул Виталий Кличко.

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