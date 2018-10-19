На сколько подешевеет бензин и подорожает сжиженный газ

Деньги

На украинских заправках наблюдается странная ситуация, когда бензин дешевеет, а цены на дизтопливо и сжиженный газ продолжают расти. Сегодня, 19 октября, средняя по стране стоимость литра бензина А-95 составляет 32,96 грн, дизельного топлива — 31,85 грн, а сжиженного газа — 16,05 грн.

По сравнению со вторником, 16 октября, бензин подешевел на 4 копейки, при этом дизтопливо подорожало на 8 копеек, а сжиженный газ — на 13 копеек, преодолев психологический барьер в 16 гривен.

По мнению экспертов, бензин дешевеет под влиянием снижения нефтяных котировок. Баррель нефти Brent стоит уже 79,61 доллара. Но когда недавно он подорожал до 85 долларов, отечественный топливный рынок отреагировал ростом цен. Взаимосвязь между мировой ценой нефти и стоимостью украинского бензина подтвердили и контролирующие органы.

«Если говорить о состоянии цен на украинском рынке топлива, то действительно наблюдается увеличение цен как на дизельное топливо, так и на бензин. Но если говорить, есть ли диспропорция к росту цен на нефть, то ее нет», — заявил государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Валерий Полюхович.

Он отметил, что пик роста цен на нефть, на 13,5%, наблюдался в начале октября. В то же время украинские цены на бензин выросли на 8%, а на дизельное топливо — на 10,5%.

«Начиная со второй половины августа мировые цены на нефть пошли вверх. Последний пик зафиксирован на уровне 85 долларов за баррель. Сейчас цены на нефть немного уменьшились и, соответственно, есть тенденция к снижению цен на нефтепродукты», — подчеркнул Валерий Полюхович.

В ближайшее время снижение стоимости бензина продолжится. Как сообщил «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, суммарно, от своего пикового уровня, цена литра бензина может снизиться на 1,5 грн на протяжении недели.

При этом подорожание сжиженного газа эксперты объясняют ростом спроса на это топливо и возникновением его дефицита в отдельных регионах. В свою очередь дефицит связан с сокращением поставок импортного сжиженного газа, в частности из России.

Второй причиной нехватки автогаза на заправках эксперты называют системные сбои в работе украинской железной дороги. По словам газовых трейдеров, сейчас постаивает около 200 вагонов со сжиженным газом, так как нечем их транспортировать, не хватает тепловозов. В результате газ в стране как-бы есть, но до потребителя он не доходит из-за нерасторопности железнодорожников. Пока на заправках наблюдается дефицит этого топлива, его стоимость продолжит расти.

Стоит напомнить, что последний резкий скачок стоимости литра сжиженного газа произошел в июле. Правда, тогда пиковой считалась цена 14 гривен за литр.



*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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