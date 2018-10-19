Дмитрия Гнапа в Полтавской области облили фекалиями (фото)

Политика

В пятницу, 19 октября, журналиста Дмитрия Гнапа в Полтавской области облили фекалиями . Об этом сам журналист сообщил в Facebook.

Инцидент произошел в поселке Шишаки перед выездной сессией Полтавского областного совета, на повестку дня которой был вынесен вопрос выдачи лицензий на газодобычу.

«Чудесное утро, друзья. Сессия Полтавского облсовета встречает нас титушками и ведром нечистот. Депутаты забаррикадировались внутри и собираются продолжить дерибан газовых месторождений», — написал он.

Позднее Гнап добавил: «Едва прорвались через милицейский кордон и зашли в сессионный зал. Я своим запахом немного испортил цветущие настроение руководству Полтавского облсовета, которое уже внесло в повестку дня дерибан пяти месторождений газа неизвестными фирмами-прокладками».

Журналистка Кристина Бердинских в соцсети сообщила, что за нападением стоит Сергей Чередниченко из Социалистической партии Ильи Кивы.

«Вот этот человек из Соцпартии Ильи Кивы приехал в Шишаки Полтавской области с титушками. Открыто хвастается в фб тем, что его ребята облили Дмитро Гнап (Dmytro Gnap) дерьмом», — написала она в Facebook.

«Ни один сотрудник полиции не сдвинулся места. А сюда нагнали даже полицию особого назначения. Моя попытка написать заявление в полицию, закончилась ничем. Полицейский от меня убегает. Вот вам и ответ, почему продолжают нападать на активистов», — добавила Бердинских.

Дмитрий Гнап — родился в г. Угледар Донецкой области, украинский журналист, активист, руководитель проекта «Слідство.інфо» на «Громадському». Известен своими расследованиями коррупции среди топ-чиновников. В настоящее время начинает свою политическую карьеру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что несколько дней назад аналогичный случай произошел под зданием Кабинета министров в Киеве, где облили неизвестным веществом с неприятным запахом двух народных депутатов Сергея Каплина и Александра Сугоняко. Каплин возложил ответственность за нападение на Дмитрия Корчинского.

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