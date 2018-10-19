Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Когда в Украине появится новый вирус гриппа и для кого он особенно опасен, — врач

Предполагается, что грипп придет в Украину во второй половине ноября. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины. Медики не преминули в очередной раз призвать людей к вакцинации, защищающей от опасных гриппозных вирусов.

— У нас уже есть пациенты, которых мы привили от гриппа, — рассказывает семейный врач амбулатории Коммунального некоммерческого предприятия «Центр первичной медико-социальной помощи № 1 Святошинского района г. Киева» Сергей Елшанский. — Человек покупает в аптеке вакцину, ему выдают чек и копию сертификата. В некоторых аптеках можно оставить залог за термосумку, в которую аптекарь упаковывает препарат. Пациент приходит к нам в амбулаторию, и после осмотра делаем ему прививку. Конечно, она не дает стопроцентной гарантии, что человек не заболеет гриппом, но вакцинация убережет от тяжелого течения заболевания, предупредит осложнение.

— Почему новый вирус А/Сингапур считается наиболее опасным для пожилых людей?

— Во-первых, это вирус, который в результате мутации стал особо агрессивным, а у пожилых людей снижен иммунитет. Во-вторых, в зрелом возрасте ухудшается работа сердца и сосудов, замедляется кровообращение, из-за чего любой застой в легких может быстро привести к вирусной пневмонии, которая очень тяжело лечится.

— С чем сейчас к вам обращаются пациенты?

— Взрослых беспокоят симптомы аденовирусной инфекции: вначале возникает высокая температура, затем появляется ломота в теле, а на третий-четвертый день — кашель и насморк. У детей сейчас часто встречается энтеровирусная инфекция: повышается температура, расстраивается желудок, а к этим признакам присоединяются насморк, кашель, боль в горле. При любой вирусной инфекции нужно отлежаться дома.

— Какую температуру следует сбивать?

— Зависит от состояния. Если ребенок или взрослый, у которого температура превышает 38 градусов, нормально себя чувствует, нет головной боли, ломоты, то избавляться от жара нежелательно: организм будет лучше бороться с инфекцией. И наоборот: градусник показывает 37,5 градуса, а у человека ломит все тело, сильно болит голова — тогда нужно принять жаропонижающее.

А реже болеть и укрепить иммунитет поможет напиток из имбиря, лимона, заправленный чайной ложкой меда. Его следует пить по стакану каждое утро.

С какого возраста можно прививать от гриппа детей? Как отличить грипп от остальных вирусных респираторных инфекций? Чем опасны осложнения ОРВИ? Что делать, если высокая температура не снижается? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 22 октября, с 10.00 до 11.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит семейный врач Сергей Николаевич Елшанский. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 1 ноября

Напомним, ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» педиатр Степан Бегларян рассказал, как лечить грипп и ОРВИ у детей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter