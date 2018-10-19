Украина усилила группировку в Азовском море мощным кораблем (фото)

Украина

После проведения планового ремонта корабль морской охраны «Донбасс» снова будет нести службу по охране государственной границы в акватории Азовского моря.

Как сообщили в Госпогранслужбе, судно восстанавливали на Азовском судоремонтном заводе, который выиграл тендер.

Специалисты предприятия провели работы по модернизации отдельных систем и механизмов двигателей корабля, покрасили корпус, восстановили топливные и балластные цистерны. Вместе с ремонтниками возрождением судна занимался и экипаж корабля.

Ходовые испытания, которые прошли после спуска «Донбасса» на воду, показали, что работа выполнена качественно.

Напомним, в конце сентября поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» из Одессы через Керченский пролив были направлены к месту дислокации в Мариуполь.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что переброской военных кораблей из Черного в Азовское море через Керченский пролив Украина поставила Российскую Федерацию, оккупировавшую Крым, в патовую ситуацию. Ведь Азовское море, по договору от 2003 года, является внутренним морем Украины и России, где корабли двух государств, в том числе и военные, могут ходить беспрепятственно. Такое заявление сделал политический эксперт, аналитик Института будущего Игар Тышкевич.

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