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На Львовщине взорвали фонтан (фото)
Во Львовской области неизвестный взорвал городской фонтан. Инцидент произошел вечером 18 октября в городе Бибрка.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции Львовской области, в Перемышлянское отделение полиции поступила информация о том, что на площади Национального Возрождения неизвестный бросил в фонтан боевую гранату РГД-5.
Лишь по чистой случайности от взрыва никто не пострадал, но фонтан был частично разрушен. Приехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа задержала злоумышленника — 41-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
По факту чрезвычайного происшествия открыто уголовное производство по статье «Хулиганство», которая предусматривает наказание в виде семи лет лишения свободы. Ведется следствие.
Напомним, в Крыму начали хоронить погибших в результате взрыва и расстрелов в Керчи.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Сумской области взорвался элеватор. Десять тысяч тонн кукурузы засыпали улицу и огороды ближайшего села.
А в Днепре группа злоумышленников взорвала банкомат. Банк обещал вознаграждение за информацию, которая поможет задержать преступников.
На днях в Голосеевском районе Киева мужчина пострадал от мощного взрыва на берегу Галерной затоки.
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