Спорт

Украинка Анна Музычук завоевала два «золота» на Кубке Европы

Украинская шахматистка Анна Музычук (на фото в заголовке крайняя справа) стала двукратной победительницей клубного Кубка Европы, который проходил в городе Порто-Карас (Греция).

Наша соотечественница стала лучшей в индивидуальном зачете, победив на первой доске (родная сестра Анны, Мария Музычук, стала серебряной призершей), а также завоевала «золото» в составе команды Cercle d'Echecs de Monte-Carlо. Это уже пятый личный Кубок Европы для старшей из сестер Музычук и седьмой, завоеванный командой из Монако.

Анна Музычук с двумя медалями

Анна Музычук вместе с сестрой Марией

Примечательно, что еще одна украинка Анна Ушенина, выступая за команду «Угра» из России, стала бронзовой призершей, а команда Киевской шахматной федерации в составе Марии Музычук, Натальи Жуковой, Юлии Осьмак, Инны Гапоненко и Ольги Бабий заняла пятое место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские шахматистки самую малость не дотянули до «золота» Всемирной олимпиады.

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