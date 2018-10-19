«Попадает русский в рай, а там президент Путин», – соцсети об обещании российского президента

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18 октября во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин сделал несколько заявлений. Одно из них вызвало настоящий шок. Российский президент заявил, что Москва может применить ядерное оружие, если убедится, что потенциальный агрессор наносит по ней удар. «Мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут», — резюмировал новоявленный шахид. В соцсетях активно комментируют эти слова главы государства-агрессора. Рождаются и новые анекдоты. Один из них звучит так: «Попадает русский в рай, а там — президент Путин…»

«И каждого из нас в раю будут ждать семьдесят две гимнастки», — пишет еще один пользователь Facebook

«…а россияне попадут в рай»

«Мне кажется, Путин стал жертвой собственных пропагандонов. Тотальной российской истерии и победобесия», — считает украинская журналистка Алена Яхно.

«Вы можете думать, что он окончательно спятил, когда говорит, что мы попадем в рай после обмена ядерными ударами. Может, и спятил. Не это важно. Важно, что он и его шобла возглавляют государство, обладающее избыточным для планетарной катастрофы арсеналом ядерного оружия. Важно, что люди, проговаривая подобные тезисы, привыкают к мысли о возможности и неизбежности скорой войны, — пишет в Facebook россиянка Мария Шаповалова.- Он готовится к войне. В которой, конечно, «на нас нападут», а мы «достойно ответим» и победим, потому что не боимся погибнуть.

Он готовится к войне. И ни «анаконды», ни санкции не мешают реализации этого сценария. Не могут помешать, поскольку они — лыко в строку.

Он готовится к войне, в которой собирается победить любой ценой. Сокращение населения планеты на порядок — приемлемая цена. Любая степень радиоактивного заражения — тоже, поскольку он уверен, что безопасность собственного существования сможет обеспечить. В крайнем случае, если победить будет невозможно, своего поражения он не допустит, о чем уже много раз сказал прямо. Верьте ему — тут он не врет.

Он готовится к войне, а останавливать его никто не собирается. Нет ни стратегии, ни примерного представления, как это сделать. Никто всерьез не верит, что он действительно решится. А зря".

Игорь Эйдман, брат Бориса Немцова, проживающий за пределами России, сравнивает сегодняшнего Путина с Гитлером:

«Его Высокопреосвященство нам обещал на небе райское блаженство :)

Путин сегодня: «А мы — жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют».

Утешил отец родной население — не беда, что всем нам скоро хана, зато в рай попадем.

Многие известные диктаторы (Гитлер в их числе) были одержимы влечением к смерти (Танатос по Фрейду), агрессии и деструкции. Причем просто саморазрушение их не устраивало. Они стремились забрать с собой на тот свет как можно больше других людей и развязывали для этого самоубийственные войны.

Вот и Путин, видимо, одержим Танатос и зовет нас всех к себе в клуб самоубийц-патриотов. Мол, «живы мы покуда, фронтовая голь, а погибнем — райская дорога».

Нет уж, увольте, господин больной, только после Вас!"

Украинский журналист Алексей Степура иронизирует: «После заявления Путина Рай срочно подал заявку на вступление в НАТО».

А россиянин Влад Юсупов пытается достучаться до соотечественников: «Вообще, есть теперь какой-то смысл в окружающей действительности? Я к вам, ура-патриоты и любители Путина, обращаюсь. В чем смысл вашего существования, если ваш любимец заявил, что вся ваша жизнь и жизнь ваших детей закончатся в мученичестве?

Какой в этом всем теперь смысл? Вот вы собираете ребенка в школу, зная отныне, судя по заявлениям российских властей, что он в любой момент либо сгорит, либо мучительно погибнет от радиации.

Авто собираетесь покупать, ипотеку оформляете, отказываете себе практически во всем, боитесь слово неласковое начальству сказать… а тут бац! И за долю секунды всё это, вся ваша жизнь, все ваши родные и близкие превращаются в прах.

Президент обещает вам райскую жизнь после смерти. С чего бы? Сдается мне, что он попросту уже не видит смысла в своей собственной жизни, делая такие заявления.

«После нас — хоть потоп!» — это уже было, кажется, в человеческой истории".

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