В Сумской области двор депутата забросали "коктейлями Молотова"

Происшествия

В Сумской области в поселке Степановка депутату местного совета бросили во двор три бутылки с зажигательной смесью. Действовали злоумышленники в темное время суток, около полуночи, и, судя по всему, пытались поджечь дом «коктейлями Молотова». К счастью, бутылки до цели не долетели, упали во дворе, разбились и загорелись.

С пожаром во дворе 56-летний депутат справился собственными силами. Пострадавших не было. Полиция продолжает расследование и просит очевидцев происшествия и всех осведомленных лиц поделиться информацией о поджигателях. Гарантируется анонимность.

Нападение на дом депутата квалифицировано по ст. 15 и ч.2 ст. 194 УК Украины (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Открыто уголовное производство.

Напомним, так называемые «коктейли Молотова» хулиганы используют для уничтожения автомобилей и других транспортных средств. В Киеве были случаи, когда бутылки с зажигательной смесью бросали в помещение банка.

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