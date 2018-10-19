Профили для пластиковых окон: топ-5 популярных брендов

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Качественный профиль обеспечивает герметичность оконной конструкции и служит 25−35 лет. Если вы ищете такую профильную систему, отдавайте предпочтение продукции ведущих брендов. Интернет-платформа ОKNA.ua представила рейтинг производителей высококачественных пластиковых профилей.

Rehau

Немецкий концерн Rehau — лидер среди производителей оконных ПВХ-профилей. Многие металлопластиковые окна на OKNA.ua оснащены этими профильными системами. Продукция Rehau выпускается с 1958 года на заводах бренда в Польше и Германии. На украинский рынок компания вышла в 1996 году.

Формула материала разрабатывается и совершенствуется специалистами собственного НИИ полимеров. Пластик отличается низкой пористостью, благодаря чему поверхность профилей сохраняет идеальный вид в течение срока эксплуатации.

В числе преимуществ оконных конструкций Rehau — высокие шумоизоляционные свойства, энергоэффективность и привлекательный дизайн. Ассортимент включает профильные системы Euro-Design 60/Ecosol-Design 60, Euro-Design 70, SYNEGO, GENEO и Polytec 50. Профили отличаются монтажной глубиной (60−86 мм), количеством камер (3−7) и контуров уплотнения.

WDS

Профили WDS выпускаются украинской компанией «МИРОПЛАСТ» с 2006 года. Салоны производителя представлены во многих крупных городах страны. В процессе изготовления качество продукции многократно тестируется, благодаря чему готовые профильные системы соответствуют европейским стандартам.

На рынке представлены профили WDS с 4-мя, 5-ю и 6-ю камерами и монтажной шириной 60−82 мм. Высокий уровень тепло- и звукоизоляции обеспечивается несколькими контурами уплотнения. Ассортимент включает профили WDS 400, WDS 500, WDS 7 Series, WDS 8 Series и WDS 8 Series Classic.

VEKA

В Украине профили VEKA изготовляются компанией VEKA Ukraine, дочерним предприятием немецкого концерна VEKA AG. Новые серии ламинации темно-серых оттенков предоставляют широкие возможности для реализации оригинальных архитектурных решений.

Противовзломная безопасность и продолжительный срок эксплуатации обеспечиваются в том числе благодаря использованию ПВХ-профилей класса А (толщина наружной стенки — 3 мм +/- 0,2 мм).

KBE

KBE — немецкий производитель и поставщик высокотехнологичного пластикового профиля. История компании началась в 1980 году в Берлине. В 1996 году продукция бренда была представлена на украинском рынке. Профили, предназначенные для украинского потребителя, выпускаются на собственных заводах KBE, расположенных в Берлине, Пирмазенсе (Германия) и Запорожье (Украина). При производстве используется высококачественный пластик, в составе которого не содержатся свинец и другие вредные компоненты (технология greenline).

Ассортимент профилей для окон, дверей и балконов включает 3−7-камерные конструкции, в том числе раздвижные. Преимущества профильных систем KBE — долговечность, надежная защита от ветра и сквозняков, морозостойкость (до -60°С) и высокий уровень энергоэффективности при использовании соответствующих систем и комплектации. Так, инновационный семикамерный профиль KBE 88 способен обеспечить теплоизоляцию, соответствующую уровню требований для пассивных домов при использовании стеклопакетов с высокими показателями энергоэффективности.

Aluplast

Первые окна с ПВХ-профилями под брендом Aluplast были изготовлены в 1982 году. В 2016 году бренд вошел в топ-100 самых инновационных компаний малого и среднего бизнеса Германии. Сегодня Aluplast выпускает надежные системы с монтажной глубиной 60, 70 и 85 мм и камерностью от 3-х до 6-ти. Профильная система energeto® допускает использование при производстве окон технологии bonding inside (вклеивание стеклопакета в створку) и powerdur inside (применение армированного стекловолокна, что исключает необходимость стального усиления). Преимущества конструкций — взломостойкость до класса RC2, высокие показатели тепло- и шумоизоляции.

Производитель использует безопасный пластик, который можно подвергать вторичной переработке без ущерба для окружающей среды. Герметичность обеспечивается двумя или тремя уплотнительными контурами. Для декоративной отделки могут применяться декоративные алюминиевые накладки.



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