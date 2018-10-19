Лилия Ребрик умилила сеть осенней фотосессией с детьми (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая недавно во второй раз стала мамой и очень быстро вернулась в прекрасную форму, провела солнечные осенние выходные с семьей, наслаждаясь теплом и невероятными пейзажами. В столичном парке она устроила яркую фотосессию со своими девочками — старшей Дианой, которая в этом году отправилась в первый класс, и 6-месячной Полиной. Фото Лилия разместила в своем Instagram.

На снимках модные барышни просто сияют от счастья, излучая любовь и гармонию.

«Смотрю я на старшенькую и думаю: в кого это она такая модная? Мамочки девочек, вам тоже дочки рассказывают, что надевать, что сейчас в тренде? Вам это нравится? Потому что мне — очень. Теперь так просто из дома не выйдешь, все под контролем», — написала Лилия под фото.

«Невозможно красивая осень… Ловите порцию позитива и ярких красок от девичьего состава Дикой семейки (пока папа на работе)» — поделилась Ребрик.

Напомним, ведущая Ранку з Україною" Лилия Ребрик, не стала долго засиживаться в декрете. После рождения дочки она вернулась к работе в утреннем шоу, также играет в театре. Ранее в интервью «ФАКТАМ» она рассказывала, что и старшая дочь Диана уже заработала свой первый гонорар 500 гривен, на которые пожелала купить кравчучку.

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