Происшествия

В Керчи после стрельбы в колледже случилась новая трагедия

В оккупированном Крыму 19 октября хоронят жертв бойни в Керченском политехническом колледже. В этот же день стало известно о новой трагедии. Из окна четвертого этажа выпрыгнул юноша, девушка которого училась в колледже, была тяжело ранена в результате событий 17 октября и скончалась в больнице.

Двадцатилетний Армен, который спрыгнул из окна многоэтажки, получил травму позвоночника и был госпитализирован.

Студентка Керченского колледжа Виктория Демчук стала 20-й жертвой теракта в учебном заведении. Девушка пережила взрыв, была доставлена в больницу и успешно выдержала операцию по ампутации ноги. Уже при транспортировке в другую клинику стало известно, что пострадавшая скончалась.

Напомним, в результате стрельбы и взрывов в колледже погиб 21 человек, все они опознаны. Также уже стал известен возможный маршрут стрелка

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