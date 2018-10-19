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Поезд врезался в толпу на религиозном празднике в Индии: видео трагедии
В пятницу, 19 октября, в индийском штате Пенджаб поезд на полном ходу врезался в толпу. Как сообщает местная полиция, погибли более 50 человек. Данные уточняются.
Трагедия произошла рядом с городом Амритсар. Местные жители отмечали ежегодный индуистский праздник Дашахра. По традиции, в этот день жгут большое чучело Раваны — главного злодея из эпоса «Рамаяна». Чтобы лучше увидеть, как это происходит толпа зевак вышла на железнодорожное полотно. Люди стояли спиной к приближавшемуся поезду.
Sky News сообщает о десятках пострадавших. Многие из них получили тяжелые травмы. Число погибших может увеличиться.
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