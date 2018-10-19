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Внесены серьезные изменения в правила оформления субсидии: что об этом нужно знать
В Украине изменились условия оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Министерство социальной политики опубликовало новое разъяснение. Так, был пересмотрен список категорий граждан, имеющих право на субсидию. Также внесены изменения в правила подсчета дохода семьи при назначении субсидии.
Было установлено, что право на пособие имеют семьи, в жилье которых отапливаемая (не общая) площадь не превышает 120 кв. метров для квартиры и 200 кв. метров для частного дома. На сверхурочную площадь, но не более 30% от нормы, имеют право граждане, которые получают пенсию по случаю потери кормильца, лица пенсионного возраста, получающие пенсию по выслуге лет, лица, получающие государственную соцпомощь по инвалидности с детства и детям с инвалидностью.
Для получения субсидии незанятые, но трудоспособные граждане должны уплатить единый социальный взнос. Список исключений из этого правила расширен. Без уплаты ЕСВ субсидию могут получить безработные в селах, райцентрах, поселках городского типа; городские безработные, вставшие на учет в центре занятости; граждане, работающие за границей и документально подтвердившие уплату ЕСВ за рубежом.
Изменения также касаются уплаты обязательного платежа. С 1 октября субсидианту разрешено платить только за фактически потребленную услугу, даже если сумма меньше обязательного платежа.
Что касается подсчета доходов для назначения жилищной субсидии, то 1 октября 2018 при расчете уплаченные алименты не учитываются в совокупном доходе.
Напомним, в прошлый отопительный период субсидии получали 6,9 млн домохозяйств. «Лишняя» начисленная субсидия достигала 8 млрд гривен. Как ожидается, на субсидии, начисленные в 2018 году, будет потрачено 55 млрд гривен.
Фото kostvlada.org
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