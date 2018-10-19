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- 19:30 В Кропивницком женщине-серийной убийце дали условный срок
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В Кропивницком женщине-серийной убийце дали условный срок
Несмотря на объявленную в Украине политику нетерпимости к издевательствам над животными, суды продолжают выносить мягкие приговоры живодерам. Очередной случай судейской лояльности зафиксирован в Кропивницком. Там женщина за массовые убийства бездомных собак отделалась условным сроком.
Суд в Кропивницком огласил приговор местной жительнице, которая регулярно покупала в аптеках ядовитые для собак препараты и давала их животным вместе с колбасой. На суде женщина полностью признала вину. Как сообщает УНН, за свои проступки отравительница получила условный срок: пять лет лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.
Рассказывая, как решилась травить собак, подсудимая призналась, что способ подсмотрела в интернете. Бездомных животных женщина считала бесполезными и умертвляла их «ради безопасности семьи».
Напомним, в 2017 году Верховная Рада усилила наказание за жестокое обращение с животными: для виновных предусмотрено от пяти до восьми лет тюрьмы. До этого за подобные преступления злоумышленники обычно отделывались небольшим штрафом.
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