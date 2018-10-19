Спорт

«Шахтер» перед приездом «МанСити» в меньшинстве вырвал победу у «Десны»: видеообзор матча

Чемпионат Украины. 12-й тур

«Шахтер» (Донецк) — «Десна» (Чернигов) — 1:0 (Майкон, 88). Молодежные составы — 4:0.

В пятницу, 19 октября, поединком в Харькове между донецким «Шахтером» и черниговской «Десной» стартовал второй круг чемпионата Украины. Напомню, что на старте сезона подопечные Паулу Фонсеки уверенно одолели команду Александра Рябоконя в гостях — 2:0.

На сей раз португальский наставник «оранжево-черных» не смог рассчитывать на получившего тяжелую травму бразильца Тайсона, а также приберег в запасе вернувшихся из сборной Украины Матвиенко, Ракицкого, Степаненко и Коваленко из «молодежки».

В первом тайме новичок премьер-лиги сумел выстоять, периодически «огрызаясь» в контратаках — 0:0 (у горняков — всего один удар в створ ворот). После перерыва (на 64-й минуте) арбитр Бойко предъявил прямую красную карточку форварду хозяев поля Кайоде, и «Шахтер» остался в меньшинстве. Вскоре за излишние эмоции с тренерской скамьи горняков был удален помощник Фонсеки Нуну Кампуш. И все же чемпион Украины даже в меньшинстве вырвал победу: точным ударом со штрафного на 88-й минуте отметился бразильский новичок команды Майкон — 1:0.

«Шахтер»: Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава (Степаненко, 76), Исмаили, Майкон, Марлос, Патрик (Коваленко, 79), Нем (Фернандо, 69), Кайоде, Мораес.

Кстати, этот матч стал юбилейным, 400-м, во вратарском свитере «Шахтера» для голкипера сборной Украины Андрея Пятова, для которого нынешний сезон 12-й в донецком клубе. По такому случаю Андрей сыграл против «Десны» в специальной игровой форме с цифрой 400 и надписью PYATOV.

Напомню, что во вторник, 23 октября (начало — в 22.00), дончанам на том же стадионе «Металлист» предстоит поединок Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» (кстати, команда Хосепа Гвардиолы прилетит в Харьков в воскресенье и улетит домой только в среду).

В 12-м туре в премьер-лиге сыграют также: «Мариуполь» — «Заря», «Ворскла» — «Динамо» (20 октября), «Львов» — «Арсенал-Киев», «Олимпик» — «Черноморец» и «Александрия» — «Карпаты» (21 октября).

Положение команд:

1. «Шахтер» — 31 очко (12 матчей);

2. «Динамо» — 26 (11);

3. «Александрия» — 22 (11);

4. «Ворскла» — 18 (11);

5. «Заря» — 14 (11)

6. «Мариуполь» — 14 (11);

7. «Десна» — 13 (12);

8. «Олимпик» — 12 (11);

9. «Львов» — 11 (11);

10. «Карпаты» — 10 (11);

11. «Черноморец» — 9 (11);

12. «Арсенал-Киев» — 7 (11).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 19 октября главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич отмечает 45-летие.

Фото ФК «Шахтер»

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