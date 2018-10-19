Набор глупостей и идиотизма: в Украине ответили на признание Россией террористическим государством

Политика

Решение России объявить Украину террористическим государством рассчитано на россиян. Украинцам подобные декларации нужно воспринимать исключительно как набор глупостей. Такие рекомендации в интервью «ФАКТАМ» дал военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

После феерического заявления Госдумы России Арестович констатирует, что в РФ победила глупость. «Решения и заявления, которые звучат оттуда, — это феерический набор глупостей и идиотизма. Это значит, что в России победила глупость. Они долго делали ставку на вранье, и в конце концов сами в него поверили, так как ума там совсем не палаты», — объяснил эксперт.

Также блогер напоминает, что часто заявления от Госдумы — это месседжи исключительно для внутрироссийского употребления.

«Объявила Россия Украину террористическим государством — и что дальше? Нужно ведь принимать какие-то меры по отношению к террористам. В то же время Путин заявляет, что у него в Киеве есть надежные партнеры, с которыми он имеет дело… Госдума России — это не самостоятельная структура, а собачка, сидящая у ног великого и ужасного Путина. Он ее пнул ногой, и она сделала заявление», — констатирует Арестович.

На какие тайные страхи указывают последние заявления российского президента, читайте в интервью Арестовича «Путина жмут со всех сторон, он боится».

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