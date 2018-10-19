- 21:03 Лилия Ребрик умилила сеть осенней фотосессией с детьми
- 20:55 «Шахтер» перед приездом «МанСити» в меньшинстве вырвал победу у «Десны»: видеообзор матча
- 20:50 20 октября киевлян зовут потрудиться в Голосеевском парке
- 20:46 Скоропостижно скончался популярный российский актер
- 20:46 Отец "керченского стрелка" о сыне: "Дьявол... Хоть и мертвый — я его люблю"
- 20:26 Набор глупостей и идиотизма: в Украине ответили на признание Россией террористическим государством
- 20:02 Где в Киеве из-за плановых ремонтов и аварий отключили воду
- 19:58 "Нафтогаз" накажут за чрезмерные премии: у компании заберут почти всю прибыль
- 19:30 В Кропивницком женщине-серийной убийце дали условный срок
- 19:22 В Киеве 20–21 октября ограничат движение на некоторых трассах
Набор глупостей и идиотизма: в Украине ответили на признание Россией террористическим государством
Решение России объявить Украину террористическим государством рассчитано на россиян. Украинцам подобные декларации нужно воспринимать исключительно как набор глупостей. Такие рекомендации в интервью «ФАКТАМ» дал военный эксперт и блогер Алексей Арестович.
После феерического заявления Госдумы России Арестович констатирует, что в РФ победила глупость. «Решения и заявления, которые звучат оттуда, — это феерический набор глупостей и идиотизма. Это значит, что в России победила глупость. Они долго делали ставку на вранье, и в конце концов сами в него поверили, так как ума там совсем не палаты», — объяснил эксперт.
Также блогер напоминает, что часто заявления от Госдумы — это месседжи исключительно для внутрироссийского употребления.
«Объявила Россия Украину террористическим государством — и что дальше? Нужно ведь принимать какие-то меры по отношению к террористам. В то же время Путин заявляет, что у него в Киеве есть надежные партнеры, с которыми он имеет дело… Госдума России — это не самостоятельная структура, а собачка, сидящая у ног великого и ужасного Путина. Он ее пнул ногой, и она сделала заявление», — констатирует Арестович.
На какие тайные страхи указывают последние заявления российского президента, читайте в интервью Арестовича «Путина жмут со всех сторон, он боится».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"