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Отец "керченского стрелка" о сыне: "Дьявол... Хоть и мертвый — я его люблю" (видео)

Отец «керченского стрелка» Владислава Рослякова прокомментировал бойню в Керченском политехническом колледже. Росляков-старший называет сына дьяволом.

«Дьявол, больше ничего… Раньше он занимался детской литературой. Хомячков, декоративных крыс выращивал… Машинками занимался… Он труп. Трупы нельзя прощать или не прощать… Они (с матерью) восемь лет без меня жили… Хоть и мертвый — я его люблю. Он мой кровинушка, мой родной сын», — заявил Игорь Росляков.

Говоря о причинах случившегося, Росляков-старший обвиняет интернет. «Это все интернет, ноутбук и замкнутость полная… Мне сказали, он замкнутым был».





Напомним, в результате стрельбы и взрыва 17 октября в Керченском политехническом колледже в Крыму погиб 21 человек — учащиеся и преподаватели. Виновным в бойне назван учащийся того же колледжа Владислав Росляков, его нашли мертвым.

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