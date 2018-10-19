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Скоропостижно скончался популярный российский актер
В пятницу, 19 октября, в Москве скоропостижно скончался ведущий актер Малого театра Дмитрий Солодовник. Ему было всего 39 лет. Последнее время Дмитрий играл в большинстве постановок Малого театра — Хлестакова в «Ревизоре», в «Горе от ума», «Бешеных деньгах», «Мнимом больном» и других.
Телезрителям актер хорошо знаком по сериалам «Сатисфакция», «Вся такая внезапная», «Паутина» (3-й сезон), «Пятницкий».
Дмитрий Солодовник родился 12 января 1979 года. Окончил театральное училище им. Щепкина в Москве. Был учеником Юрия Соломина. В 1999 году поступил на службу в Государственный академический Малый театр.
«Ужас, недоумение, горечь утраты, невозможность поверить, что молодого и одаренного человека больше нет на этой земле», — говорится в сообщении пресс-службы театра. Причина смерти актера пока не называется.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известной советской театральной актрисы Маргариты Юрьевой. Звезда МХАТ имени Горького скончалась 12 октября в возрасте 93 лет.
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