Скоропостижно скончался популярный российский актер

Шоу-бизнес

В пятницу, 19 октября, в Москве скоропостижно скончался ведущий актер Малого театра Дмитрий Солодовник. Ему было всего 39 лет. Последнее время Дмитрий играл в большинстве постановок Малого театра — Хлестакова в «Ревизоре», в «Горе от ума», «Бешеных деньгах», «Мнимом больном» и других.

Телезрителям актер хорошо знаком по сериалам «Сатисфакция», «Вся такая внезапная», «Паутина» (3-й сезон), «Пятницкий».

Дмитрий Солодовник родился 12 января 1979 года. Окончил театральное училище им. Щепкина в Москве. Был учеником Юрия Соломина. В 1999 году поступил на службу в Государственный академический Малый театр.

«Ужас, недоумение, горечь утраты, невозможность поверить, что молодого и одаренного человека больше нет на этой земле», — говорится в сообщении пресс-службы театра. Причина смерти актера пока не называется.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известной советской театральной актрисы Маргариты Юрьевой. Звезда МХАТ имени Горького скончалась 12 октября в возрасте 93 лет.

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