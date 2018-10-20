Впервые на арене цирка: чего ждать в новом эфире "Танців з зірками" (фото)

Шоу-бизнес

Уже в воскресенье, 21 октября, на «1+1» состоится девятый прямой эфир обновленного проекта «Танці з зірками». За победу в популярном шоу продолжат сражаться семь пар. Напомним, в минувшем эфире в проект вернулась пара Денис Беринчик и Екатерина Белявская. Это стало возможно после того, как паркет из-за травмы покинула Оксана Марченко.



*Денис Беринчик и Екатерина Белявская

Тема очередного выпуска «Танців» — «Цирк». Участники всю неделю готовились удивить зрителей не только новыми яркими образами, но и интересными номерами со сложнейшими акробатическими поддержками. Компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе вновь составит известная певица Оля Полякова. Она обещает выйти на паркет и представить свою новую песню.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева станцуют хип-хоп в образах силача и его ассистентки. Иракли Макацария превратится в фокусника, Денис Беринчик — в уборщика цирка, а Руслан Сеничкин — в укротителя тигров. Мишель Андраде и Женя Кот используют в номере китайский пилон, который считается особым цирковым снаряжением для силовых трюков.



*Мишель Андраде и Женя Кот

— Творческая группа делает все возможное для того, чтобы удерживать «высокую планку» этого танцевального шоу, — рассказала «ФАКТАМ» главный хореограф проекта Алена Шоптенко. — Каждый понедельник, на следующий день после эфира, мы собираемся, продумывая творческое задание на очередной эфир. Чем ближе к финалу, тем напряженней становится борьба и интереснее следить за нашими героями.

Напомним, что на днях состоялась первая свадьба между участниками шоу: партнерша Руслана Сеничкина Яна Цыбульская вышла замуж за хореографа Дмитрия Жука.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter