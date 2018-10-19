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Мест нет: в Луцке придумали причину не сажать убийцу в тюрьму
В Луцке преступник, которого осудили и приговорили к тюремному заключению, неожиданно оказался на свободе. Как оказалось, поводом отпустить осужденного стала «нехватка свободных мест» в исправительной колонии.
Судили жителя Луцка за смерть несовершеннолетнего. Родственники юноши, погибшего по вине гражданина, случайно столкнулись с убийцей на улице. За разъяснениями жители обратились в полицию, где и услышали версию о якобы нехватке мест в колонии для осужденных. Добиваться справедливости жители Луцка решили через прокуратуру.
О том, как в итоге разрешилась скандальная ситуация, рассказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин. По его словам, после вмешательства Генпрокуратуры и прокуратуры Волынской области осужденный уже этапирован к месту исполнения наказаний — в исправительную колонию, а «ответственных» работников Нацполиции ждет служебное расследование. Кроме того, всем региональным прокуратурам поручено организовать проверки в сфере исполнения наказаний.
Напомним, ранее Генпрокуратура провела внеплановую проверку и выявила серьезные нарушения в винницкой колонии, где содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы.
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