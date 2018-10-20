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Опора для Украины: в Минфине прокомментировали соглашение с МВФ
Новая программа Международного валютного фонда (МВФ) stand-by для Украины в сумме 3,9 млрд долларов, о которой ранее писали «ФАКТЫ», продолжает тот прогресс, которого Украина достигла в ходе внедрения программы расширенного финансирования МВФ. Об этом заявила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, сообщили в министерстве.
По словам чиновницы, программа макрофинансовой помощи для Украины «закладывает основу для сотрудничества Украины и МВФ на срок, который выходит за рамки президентских и парламентских выборов в 2019 году». Кроме того, она поможет Украине в дальнейшем воплощать свою фискальную и монетарную политику.
«Мы убеждены, что соглашение stand-by будет достаточной опорой для Украины, пока мы продолжаем наши структурные реформы. Экономика Украины растет уже на протяжении десяти кварталов подряд, инфляция и дефицит бюджета под контролем, другие макроэкономические показатели тоже демонстрируют положительную динамику», — цитирует Маркарову пресс-служба Минфина.
Также глава ведомства добавила, что продолжение сотрудничества с МВФ позволит правительству Украины получать финансирование на очень привлекательных условиях и наращивать валютные резервы, которые сейчас составляют 18 млрд долларов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19 октября Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программы в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Программа продолжительностью 14 месяцев заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, который истекает в марте 2019 года. Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после принятия госбюджета Украины на 2019 год. Достижения договоренности состоялось через несколько часов после того, как Кабинет министров выполнил одно из условий МВФ — повысил цену на газ для населения с 1 ноября этого года на 23,5%.
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