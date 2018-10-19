Решено: МВФ даст Украине еще почти 4 млрд долларов

Украина

Международный валютный фонд готов выделить Украине эквивалент 3,9 миллиарда долларов. Фонд объявил, что согласовал с украинским руководством новую 14-месячную программу stand-by. Эта финпрограмма заменит действующую программу расширенного финансирования EFF, утвержденную в марте 2015 года.

Как ожидается, средствами МВФ будут финансироваться экономическая политика в 2019 году — меры по обузданию инфляции, реформы в налоговой сфере, финансовом и энергетическом секторе.

О своем решении по поводу финансирования Украины МВФ объявил 19 октября. Несколькими часами ранее Украина официально сообщила о выполнении требования МВФ и повышении цены на газ для населения с 1 ноября.

Решение о выделении средств еще должен быть одобрен исполнительным советом МВФ. Вопрос будет вынесен на рассмотрение совета в конце текущего года. Перед этим в государственном бюджете Украины на 2019 год должны быть закреплены новые тарифы на газ и отопление для населения.

Напомним, Украина вела переговоры с МВФ с июля 2017 года. Фонд настаивал на существенном повышении цены газа для населения. В ответ Украина предложила не менее восьми вариантов пересмотра стоимости. В итоге был согласован вариант о подорожании газа с 1 ноября на 23,5%.

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