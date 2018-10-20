"Мисс Калифорния" погибла из-за неудобной обуви

Мир

В американском городе Лос-Анджелес на пешеходном переходе неизвестный водитель сбил насмерть обладательницу титула Мисс Калифорния, 30-летнюю Яну Лаврентьеву. Об этом пишет The Daily Mail.

Трагедия произошла 13 октября в полночь. Известно, что женщина переходила дорогу и остановилась посередине пешеходного перехода для того, чтобы снять неудобную обувь. Светофор в это время горел зеленым цветом, но водитель внедорожника наехал на девушку.

После ДТП он скрылся с места преступления. Полиция пока изучает записи с места происшествия, чтобы найти злоумышленника.

Известно, что 30-летняя Яна Лаврентьева имела двоих детей, которые теперь остались без матери.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в штате Джорджия в США за рулем автомобиля была убита модель Келси Квейл. Кроме того, в Ираке была застрелена победительница конкурса красоты «Мисс Багдад 2015» Тара Фарес. Девушка получила два выстрела в голову и один — в грудь. Окровавленное тело модели обнаружили в ее собственной спортивной машине. Прохожие пытались оказать Таре первую помощь до приезда медиков. С тремя пулевыми ранениями девушку доставили в больницу Багдада. Однако медикам не удалось спасти ее жизнь.

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