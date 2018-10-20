Не мастер многоходовок: эксперт оценил шансы Путина сменить власть в Украине

Украина

Президенту России Владимиру Путину не удастся реализовать многоходовый план для дестабилизации обстановки в Украине, с целью приведения на следующих президентских и парламентских выборах к власти пророссийских сил. Такое мнение высказал в комментарии изданию «Апостроф» эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

«Учитывая проблемы, которые есть в России, путинская стратегия все больше и больше терпит поражение. Намерения Путина применить к Украине многоходовую операцию для дестабилизации обстановки в нашей стране, с целью приведения на следующих президентских и парламентских выборах к власти пророссийских сил, уже реализовывается. Таким образом он хочет сменить евроатлантический вектор Украины относительно своего будущего. Я уверен, что этого не произойдет»,— считает эксперт.

По словам Богдана, в этом направлении сейчас задействован весь ресурс российских спецслужб, весь ресурс коллаборантской пятой колонны в виде соответствующих политических сил и отдельных средств массовой информации, которые проплачены Москвой.

При этом Богдан отмечает, что эта ситуация и эти планы России и Путина — известны и высшему военно-политическому руководству Украины, и национальным спецслужбам, и Министерству обороны, и Министерству внутренних дел, и принимаются меры для того, чтобы, прежде всего, предупредить такой сценарий развития событий и не допустить прихода к власти тех, кто может снова из Украины — независимой демократической и правовой — сделать Малороссию, раба России.

В то же время, считает эксперт, нужно разобраться, насколько эти усилия эффективны.

«Нужна существенная работа законодательного органа Украины, чтобы дать в руки наших спецслужб более решительные и более карательные функции для подавления деятельности, которая наносит ущерб национальным интересам Украины. И если речь идет о судьбе страны, нации и людей, то надо действовать решительно, надо применять соответствующие законодательные и другие меры, в правовом поле, конечно. А для того чтобы это правовое поле было, нужны соответствующие законы, постановления и все такое, чтобы не давать возможности нашим врагам каким-то образом апеллировать к мировому сообществу, что здесь нарушается свобода слова, права человека и т. п. Но, подчеркиваю, сотрудникам правоохранительных и специальных органов нужно предоставить возможность действовать легитимно, но смело и решительно в плане обеспечения государственной и национальной безопасности», — уверен эксперт.

Напомним, что ранее в комментарии «ФАКТАМ» эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан заявил о том, что, несмотря на то, что Россия усилила присутствие своего флота в Азовском море и демонстративно вызывающе стала проверять следующие в украинские порты торговые суда, Украине удастся отстоять акваторию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter