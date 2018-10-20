Собака отгрызла ребенку уши и пальцы: подробности шокирующего ЧП в Славянске

Происшествия

В Славянске Донецкой области произошел шокирующий случай: дворовая собака едва не загрызла маленького ребенка. Пес откусил малышу оба уха и три пальца на руке. Изувеченному Толику Адаменко всего год и 9 месяцев. ЧП произошло во дворе дома его тети. Собака была на цепи, но мальчик подошел слишком близко и не успел убежать. Когда после случившегося истекающего кровью малыша привезли в больницу, врачи не давали никаких прогнозов. Хирурги три дня боролись за его жизнь. Как произошло ЧП и почему ребенок сам оказался во дворе, рассказала «ФАКТАМ» бабушка Толика Елена Штепа.

- Еще чуть-чуть — и собака порвала бы внука на части! — сказала «ФАКТАМ» Елена Штепа. — Не знаю, сколько продолжался этот кошмар. Но когда дочка выбежала во двор, Толик уже лежал на траве весь в крови и не шевелился. Ребенок потерял сознание от боли и большой кровопотери. Дочка рассказывала, что собака ее не подпускала. Но она бросилась к Толику и смогла его забрать. Отнесла его в дом, закутала в одеяло и вызвала «скорую». Спасибо врачам, что быстро приехали. Там счет шел на минуты. Дочке казалось, что Толик уже не дышал…

По словам Елены Штепы, трагедия случилась днем. Маленький Толик и его беременная мама гостили у тети. Но самой тети дома в тот момент не было.

- Дочка с внуком остались дома одни, — говорит Елена Штепа. — Они часто бывали в этом доме, не раз видели ту собаку. Пес всегда был на цепи. Это обычная дворняга. У Толика она раньше интереса не вызывала. Он у нас мальчик очень активный, не сидит на месте. А тут в гостях у тети задремал. Дочка сидела рядом. Но за день она так устала, что сама отключилась. Она сейчас на седьмом месяце беременности. Как Толик проснулся, не услышала. А внук решил выйти на улицу.

- Дверь была открыта?

- Нет. Она была закрыта на крючок, который был довольно высоко. Ребенок бы точно до него не дотянулся. Но Толик додумался подвинуть стульчик, стать на него и открыть дверь. Что было дальше, мы точно не знаем. Соседи ничего не видели. Дочка тоже криков не услышала. Проснулась, а ребенка нет. Когда выбежала во двор, все уже произошло… Наверное, Толик подошел к собаке слишком близко и не успел отскочить. То, что случилось с ребенком — страшно. Собака буквально вырвала ему оба уха. Там было сплошное месиво. А на ручке уже не было пальчиков. Толика так и привезли в больницу без сознания. Врачи сказали, что у ребенка был травматический шок 3−4 степени. Он долго не приходил в сознание.

Толика Адаменко отвезли в Славянскую городскую клиническую больницу. Травматолог этой больницы Дмитрий Себов озвучил диагноз: травматическая ампутация трех пальцев левой руки, ампутация ушных раковин, множественные ушибы, обширные кровоподтеки по всему телу. По словам врача, «прогноз был очень сомнителен».

- Врачи не знали, выживет ли он, — говорит бабушка мальчика. — Первый день Толик был в Славянске, а потом его все-таки решили перевезти в Харьковскую областную больницу. Нас предупредили, что транспортировка — это очень опасно, он мог не перенести дорогу. Но и оставлять его в райцентре не было смыла — в харьковской больнице новое оборудование, другие условия. Слава Богу, Толик пережил дорогу. Следующие три дня он находился в палате интенсивной терапии. Ни меня, ни дочку к нему не пускали. Когда мы его наконец увидели, это был шок. Толик лежал весь забинтованный, не мог говорить…

Сейчас угроза жизни миновала. 18 октября ребенка из Харькова отвезли обратно в Славянск. Впереди перевязки, длительное лечение и реабилитация.

- Ему уже намного лучше, но места, где были ушные раковины, продолжают кровоточить, — говорит Елена Штепа. — Раны будут заживать не один месяц. А пока раны свежие, внука даже не может осмотреть лор. Толик мучается от боли, плачет. Он не понимает, что произошло. Как на него напала собака, не помнит. Дочка во всем винит себя. «Если бы я не уснула, это бы не случилось» — плачет. К нам уже приходили социальные службы. В тот же день, когда все это случилось, приезжала полиция.

Собаку, которая искусала малыша, уже усыпили.

- Хотя анализы показали, что пес не был бешеным, — говорит Елена Штепа. — Почему собака так отреагировала на ребенка, хозяева не знают. Возможно, она стала агрессивной из-за того, что ее всю жизнь держали на цепи, а соседские дети раньше бросали в нее камни. Как бы там ни было, сейчас для нас главное — поставить на ноги ребенка. Толик на всю жизнь останется инвалидом. Все, что могут сделать в Украине — это поставить силиконовые уши, которые снимаются на ночь. А поставить постоянные протезы ушных раковин можно только за границей. В Германии такая операция стоит как минимум 20 тысяч евро. Для нас это нереальная сумма. И это только уши. А у Толика ведь нет еще и пальчиков. Но такие протезы ему смогут поставить только после 18 лет. Большое спасибо волонтерам, которые, узнав о нашей беде, бросили клич в соцсетях. Мы благодарны за каждую копеечку.

Для желающих помочь семье сообщаем номер карточки бабушки Толика 5168 7426 0626 3634 (Штепа Елена Витальевна).

Читайте также: Подробности кровавой атаки алабаев: пенсионерку ценой собственной жизни спасла немецкая овчарка

В полиции по факту случившегося проводят проверку. В пресс-службе Славянского отдела полиции Донецкой области сообщили: если будет установлено, что в произошедшем виноваты родители, их привлекут к уголовной ответственности за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком (статья 166 Уголовного кодекса Украины). При этом начальник Славянского отдела полиции Сергей Алешин отметил, что семья, в которой случилось ЧП — благополучная и раньше в поле зрения полиции не попадала.

- Дочка в произошедшем винит только себя. Большего наказания для матери не придумаешь, — говорит Елена Штепа. — Для нас главное — здоровье ребенка. Все остальное сейчас не имеет значения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как под Киевом на молодую женщину напала стая бродячих собак. А в Киеве агрессивный стафф ордширский терьер растерзал английского бульдога и искусал его хозяев — отца и дочь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter