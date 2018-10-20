В Украине 20 октября повышенная аварийность на дорогах

Происшествия

До конца дня 20 октября на дорогах Украины в западных и северных областях сохранится высокий риск аварий. Об этом предупредила Госсслужба по чрезвычайным ситуациям.

Из-за тумана в западных и северных регионов видимость на дорогах снижена до 500 метров, а на отдельных участках — до 200 метров. Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть максимально бдительными в условиях сниженной видимости.

Предупреждение спасателей появилось уже после того, как стало известно о крупной аварии с пассажирским автобусом под Киевом. На трассе Чоп — Киев автобус столкнулся с фурой, погибла известная актриса Марина Поплавская. С переломами госпитализированы звезды коллектива «Дизель шоу» Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

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