Украина

В оккупированном Донецке продолжают избавляться от всего, что связано с ликвидированным главарем боевиков Александром Захарченко. В том числе от его окружения. Так, стало известно, что снят с должности пособник оккупантов, так называемый «директор «ГП «Донецкая железная дорога» ДНР» Олег Калеватых, на его место уже назначен новый человек, а сам Калеватых отправлен «на подвал». Об этом сообщает интернет-ресурс «Дебальцево online».

«Известно, что Калеватых был выведен из здания управления Донецкой железной дороги, „маски-шоу“ вывезли в неизвестном направлении, дальнейшая его судьба пока не известна», — говорится сообщении.

По информации ресурса «Миротворец», уроженец Дебальцево 43-летний Олег Калеватых до прихода российских оккупантов был начальником локомотивного депо «Дебальцево-Пассажирское», а также депутатом горсовета Дебальцево от Партии регионов. Стал на сторону оккупантов, и вскоре был назначен ими сначала «заместителем», а затем «генеральным директором государственного предприятия «Донецкая железная дорога», которое продолжало нелегально работать в республике.



*Олег Калеватых

Жители Дебальцево, которые хорошо знали пособника оккупантов, недоумевают, почему этот довольно состоятельный человек и опытный специалист остался работать на оккупантов. «Имея столько денег при жизни в Украине, давно можно было выехать с оккупированной территории», — пишут в местных пабликах.

Сами же железнодорожные ветки, которые остались на оккупированной территории, в подавляющем большинстве находятся в плачевном состоянии. Донецкий железнодорожный вокзал, преобразившийся к проведению в городе футбольного чемпионата «Евро-2012», не работает, там остались только дежурные, которые его просто стерегут. Пригородные и междугородные электрички отправляются со станции Ясиноватая. Железнодорожный узел Дебальцево функционирует больше как грузовой и в значительно меньших объемах, чем до войны. Железнодорожникам ныне очень сложно найти себе работу на оккупированной территории, в частности, совсем не востребована профессия проводника.

Кроме «главного железнодорожника ДНР», попала «на подвал» и бывшая «вице-премьер» из команды Захарченко Екатерина Матющенко. Сепаратистский ресурс на канале «Telegram» сообщил о том, что «Матющенко нашлась в СИЗО». Сразу же после ликвидации Захарченко к Матющенко пришли с обыском, обвинив ее, как и все остальную команду приближенных к Захарченко, в хищениях.



*Екатерина Матющенко

Сведения о том, что Матющенко бежала в Россию, как ранее небезызвестный «Ташкент», не подтвердились. Она даже отчиталась перед новыми главарями террористов «ДНР», но тем не менее, не избежала печальной участи многих «руководителей» из команды Захарченко.

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