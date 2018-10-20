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Найдены останки пилотов российского самолета, упавшего в Азовское море

16:26 20 октября 2018   353
Найдены останки пилотов российского самолета, упавшего в Азовское море
Инф. «ФАКТОВ»

На месте крушения учебного самолета Минобороны РФ Л-39 в Азовском море найдены фрагменты тела одного из пилотов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российском Минобороны.

По данным источника, фрагменты были найдены на расстоянии около 50 м от обломков самолета.

«Два фрагмента тела обнаружены. Продолжаются поисковые работы», — сказал собеседник журналистов.

Тем не менее официально о гибели пилотов самолета еще не объявлено.

Российский самолет Л-39 «Альбатрос» упал 18 октября при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Причиной крушения могла стать техническая неисправность. В Минобороны заявили, что самолет выполнял полет без боекомплекта. Оба пилота успели катапультироваться, однако 19 октября появилась версия об их гибели.

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