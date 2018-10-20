Манафорта привезли в суд в инвалидном кресле

Мир

В пятницу, 19 октября, в Федеральном суде штата Виргиния состоялось очередное заседание по делу Пола Манафорта. Скандально известного американского политтехнолога и лоббиста привезли в инвалидном кресле. При этом он был одет в арестантскую зеленую робу, а не в один из своих дорогих костюмов, как прежде. Где-то по дороге Манафорт потерял правую туфлю. В волосах Пола заметно добавилось седины.

Его адвокат Кевин Даунинг заявил: «У господина Манафорта серьезные проблемы со здоровьем». При этом не стал уточнять какие именно. Адвокат призвал судью побыстрее вынести приговор, чтобы Манафорта перевели в тюрьму с лучшими условиями содержания.

Федеральный судья Т. С. Эллис не обратил на просьбу Даунинга внимания. Он заявил, что приговор будет оглашен 8 февраля 2019 года.

Напомним, присяжные признали Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения из 18. Теперь он ждет вынесения приговора. Пол согласился сотрудничать со специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует возможное вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, а также возможные связи команды Дональда Трампа с Москвой.

Манафорта признали виновным в мошенничестве, сокрытии доходов от налоговых органов, сокрытии наличия счетов и денежных средств в иностранных банках. Все это прямо связано с деятельностью политтехнолога в Украине в период с 2007 по 2012 год включительно.

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