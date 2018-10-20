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Совет Европы назвал ответственных за теракт в Керчи
Ответственность за все нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины,
«Совет Европы признает, что ситуация в аннексирована Крыму полностью контролируется Россией», — сообщила она.
Кроме того, омбудсмен обратилась к генсеку Совета Европы за содействием в организации посещения украинских политзаключенных, удерживаемых в местах лишения свободы в России, напомнив о срыве договоренностей с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
«Рассчитываю на поддержку Турбьерна Ягланда и в дальнейшем с учетом практического опыта 47 держав, входящих в Совет Европы», — сообщила Денисова.
Напомним, в Украине отреагировали на массовую гибель людей в керченском политехническом колледже открытием Крым.
уголовного производства по статье «Теракт». Расследование поручено Прокуратуре АР.
Тем временем в Керчи похоронили первых жертв стрелка и обнаружили его тайную базу, где он учился собирать бомбы.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!