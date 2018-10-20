"Динамо" подарило Хацкевичу на юбилей победу в Полтаве: видео гола

Спорт

Чемпионат Украины. 12-й тур

«Ворскла» (Полтава) — «Динамо» (Киев) — 0:1 (Цыганков, 40). Молодежные составы — 0:1.

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзера, Шепелев, Морозюк, Цыганков (Сидклей, 71), Гармаш, Буяльский (Сидорчук, 70), Супряга (Русин, 90+2).

«Мариуполь» — «Заря» (Луганск) — 3:2 (Борячук, 30, 36, Зубков, 83 — Громов, 90, Кочергин, 90+2). На 60-й минуте Кочергин («Заря») не реализовал пенальти. На 64-й минуте удален Федорчук («Мариуполь»), а на 79-й — Караваев («Заря»). Молодежные составы — 2:1.

«Шахтер» (Донецк) — «Десна» (Чернигов) — 1:0 (Майкон, 88). Молодежные составы — 4:0.

На поединок в Полтаве, где «Динамо» не проигрывало в шести встречах подряд (три ничьи и три победы), команда Хацкевича вышла без словенца Вербича, датчанина Дуэлунда (лучший ассистент отборочного цикла молодежного Евро-2019!) и Беседина, которых не было даже в заявке на игру. При этом капитан команды Сидорчук остался на скамейке запасных. Зато на острие атаки снова появился 18-летний Супряга.

Именно новичок «Динамо» на 40-й минуте сделал прострел вдоль штрафной площадки хозяев поля, и Цыганков, который вывел команду на поле с капитанской повязкой, забил свой шестой мяч в сезоне — 0:1. Несмотря на все попытки полтавчан во втором тайме отыграться, счет на табло так и не изменился. Выиграв восьмой (!) в сезоне поединок со счетом 1:0, динамовцы сделали хороший подарок своему тренеру Александру Хацкевичу, которому накануне исполнилось 45 лет.

Богатым на события получился поединок в Мариуполе, ставший для столичного рефери Евгения Арановского юбилейным, 100-м, в премьер-лиге. Пять голов, две красные карточки, нереализованный пенальти. В итоге приазовцы благодаря точным ударам форвардов молодежной сборной Украины Андрея Борячука и Александра Зубкова отпраздновали победу, заодно прервав свою пятиматчевую безвыигрышную серию в противостоянии с луганчанами. Что же касается команды Юрия Вернидуба, отобравшей в прошлом туре очки у «Шахтера», то ее серия без побед в чемпионате страны возросла до пяти встреч.

В 12-м туре в премьер-лиге 21 октября сыграют: «Львов» — «Арсенал-Киев», «Олимпик» — «Черноморец» и «Александрия» — «Карпаты».

Положение команд:

1. «Шахтер» — 31 очко (12 матчей);

2. «Динамо» — 29 (12);

3. «Александрия» — 22 (11);

4. «Ворскла» — 18 (12);

5. «Мариуполь» — 17 (12);

6. «Заря» — 14 (12);

7. «Десна» — 13 (12);

8. «Олимпик» — 12 (11);

9. «Львов» — 11 (11);

10. «Карпаты» — 10 (11);

11. «Черноморец» — 9 (11);

12. «Арсенал-Киев» — 7 (11).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» перед приездом «МанСити» в меньшинстве вырвал победу у «Десны».

Фото ФК «Динамо»

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