Мир

"Клевета и дрязги": Москва отреагировала на разоблачение в США заговорщицы Хусьяновой

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением в связи с обвинениями, которые Минюст США выдвинул россиянке Елене Хусьяновой. Эти обвинения в Москве назвали клеветой, которую американские политики спровоцировали с целью «получить преимущества в межпартийных дрязгах».

Также в Москве не верят в обоснованность доказательной базы в деле Хусьяновой, считая их «сфальсифицированными и сфабрикованными».

«Понимаем, что в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции. США явно переоценивают собственные возможности», — заявляют дипломаты Путина.

Как сообщали «ФАКТЫ», Министерство юстиции США обвинило 44-летнюю россиянку Елену Хусьянову в организации заговора с целью вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2018 года. Из материалов дела следует, что россиянка контролировала финансовые документы о расходах на деятельность рекрутов в США, в т. ч. в соцсетях.

Тем временем в Украине также нашли доказательства готовящегося вмешательства РФ в наши выборы.



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