Хоккейный «Донбасс» одержал вторую победу в Континентальном кубке: видеообзор матча

Спорт

Сильнейший хоккейный клуб Украины «Донбасс» провел второй матч в рамках второго круга квалификации Континентального кубка, проходящего в столице Латвии — Риге.

После победы над испанским «Чури Урдин» подопечные Юлиуса Шуплера противостояли чемпиону Исландии — «Викингар». Поединок получился не таким легким, как предполагалось. Северяне оказывали достойное сопротивление, и перед третьим периодом на табло горел ничейный счет — 2:2. Наконец, в заключительной 20-минутке решающими стали 15 секунд, с 15:38 по 15:53, в течение которых «Донбассу» удалось закинуть две шайбы и в итоге склонить чаши весов в свою пользу — 6:3.

«Расслабленности и недооценки у нас не было. Ребята очень старались, вы же видите, что в каждом из периодов у нас было примерно по 20 бросков. Может быть, из-за возраста нашим хоккеистам еще не хватает хладнокровия и мастерства, чтобы решать голевые моменты. Надеемся, что в этом плане мы будем расти», — сказал после игры словацкий наставник «Донбасса».

В другом матче группы латвийский «Курбадс» камня на камне не оставил от «Чури Урдин» — 8:1, набрав, как и «Донбасс», после двух туров максимальное количество очков и опережая украинский клуб благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных шайб. Теперь в очном противостоянии, которое пройдет в воскресенье, 21 октября, чемпионы Латвии и Украины решат, кто выиграет групповой этап второго круга квалификации и пройдет дальше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хоккейный клуб «Донбасс» с победы стартовал в Континентальном кубке.

Фото ХК «Донбасс»

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